Fed'in hassas dengesi: Enflasyon direnci istihdam kalkanını zorluyor

Nisan 2026 itibarıyla küresel ekonomi, yılbaşındaki iyimser beklentilerin aksine oldukça karmaşık bir kavşağa girdi. Fed, enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinde sona yaklaştığını düşünürken, jeopolitik risklerin tetiklediği enerji şokları dezenflasyon sürecini sekteye uğrattı. Fed Başkanı Powell ve ekibi için yumuşak iniş senaryosu hala masada olsa da, artık her veri seti bir öncekinden daha çelişkili sinyaller gönderiyor. Piyasa aktörleri ise Fed'in enflasyon hedefine ulaşmak adına ekonominin motoru olan istihdamdan ne kadar ödün vereceği sorusuna odaklanmış durumda.

Enflasyonda enerji bariyeri: Hedef neden uzaklaşıyor?

Fed’in uykularını kaçıran temel unsur, enflasyonun sadece bir rakam değil, maliyetler üzerinden bir yapışkanlık kazanması. Özellikle 100 dolar bandının üzerine yerleşen petrol fiyatları, ulaşım ve üretim kanalları vasıtasıyla çekirdek enflasyonu diri tutuyor. Banka, faiz indirimlerini başlatmak için enflasyonda ikna edici bir gerileme görmek istese de, arz yönlü bu şoklar para politikasının etkisini sınırlıyor. Mevcut tabloda, enflasyon %2’lik patikaya girmeden yapılacak bir faiz indirimi, Fed’in piyasa nezdindeki kredibilitesini riske atma ihtimalini taşıyor.

İstihdam piyasasında yorulma belirtileri

Diğer tarafta, bugüne kadar yüksek faiz oranlarına karşı beklenmedik bir direnç sergileyen istihdam piyasası, artık yavaşlama sinyalleri vermeye başladı. İşsizlik oranındaki o hafif ama istikrarlı yukarı yönlü hareket, Fed’in daha uzun süre yüksek faiz stratejisinin yan etkilerini göstermeye başladığının bir kanıtı olarak okunuyor. Eğer işe alımlardaki bu yavaşlama hızı artarsa, Fed enflasyonla savaşmakla ekonomiyi durgunluktan korumak arasında çok daha sert bir seçim yapmak zorunda kalacak.

Faiz beklentileri ve ekonomik gerçekler

Nisan sonu manzarası, yatırımcılar için tam bir sabır testine dönüşmüş durumda. Fed’in şahin tonunu koruması, doların küresel çapta güçlü kalmasına yol açarken, risk iştahını da önemli ölçüde baskılıyor. Piyasa artık faizlerin ne zaman düşeceğine dair tarih tahminlerini bir kenara bırakıp, hangi ekonomik verinin önce kırılacağına odaklanmış vaziyette. 2026’nın geri kalanı için rota, enflasyondaki katılık ve istihdamdaki çözülme hızı arasındaki o ince çizgide belirlenecek.