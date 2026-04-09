Fed'in izlediği enflasyon göstergesi açıklandı

ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun (BEA) açıkladığı verilere göre kişisel gelir şubat ayında aylık bazda 18,2 milyar dolar (yüzde 0,1) azaldı. Açıklanan rakam, piyasanın yüzde 0,3 artış beklentisinin oldukça gerisinde kaldı.

Vergiler düşüldükten sonra hesaplanan harcanabilir kişisel gelir de 18,3 milyar dolar (yüzde 0,1) geriledi.

Fed'in takip ettiği veri olarak öne çıkan, gelirdeki düşüşe karşın kişisel tüketim harcamaları (PCE) 103,2 milyar dolar (yüzde 0,5) artış kaydetti. Kişisel tasarruf 931,5 milyar dolar olurken tasarruf oranı harcanabilir gelirin yüzde 4'ü olarak gerçekleşti.

2025 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin verilerde PCE fiyat endeksi yüzde 2,9, gıda ve enerji hariç çekirdek PCE ise yüzde 2,7 olarak açıklandı; her iki rakam da önceki tahminle aynı kaldı. Gayri safi yurt içi alımlar fiyat endeksi yüzde 3,7 olarak güncellendi.

Dördüncü çeyrekte kurumlar vergisi öncesi şirket karları 246,9 milyar dolar artarken bu rakam üçüncü çeyrekteki 175,6 milyar dolarlık artışın üzerinde gerçekleşti. Reel gayri safi yurt içi gelir (GDI) dördüncü çeyrekte yüzde 2,6 büyürken reel GSYİH ile reel GDI'nın ortalaması yüzde 1,5 artış kaydetti.

GSYH tahminlerindeki revizyonlara bakıldığında reel GSYİH, önceki tahminlerde sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 0,7 olarak açıklanmışken kesin tahminde yüzde 0,5'e indirildi.