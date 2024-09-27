Fed'in izlediği enflasyon göstergesi beklentilerin altında kaldı

Gevşeme döngüsüne 50 baz puan faiz indirimi ile başlayan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakından izlediği enflasyon göstergesi açıklandı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ağustos ayında aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık artış yüzde 2,7 oldu. Çekirdek PCE aylık bazda üç ayın en düşüğünde gerçekleşirken, piyasa beklentileri aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 olmuştu.

PCE fiyat endeksinde de aylık artış yüzde 0,1 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, yıllık artış ise yüzde 2,3 olan beklentiye karşın yüzde 2,2 oldu.

Kişisel gelir ve harcamalardaki artışlar da beklentilerin altında kaldı

Kişisel gelirler ağustosta yüzde 0,2 artarken, beklenti yüzde 0,4 olması şeklinde oluşmuştu. Kişisel harcamalar da aynı dönemde yüzde 0,3 olan beklentiye karşın yüzde 0,2 olurken, reel kişisel harcamalar ise yüzde 0,1 ile beklentilere paralel geldi.

Eylül ayındaki Fed toplantısı sonrası ekonomik projeksiyonlarda PCE ilgili aşağı yönlü revize edilmişti.

Veri sonrasında CME FedWatch verilerinde, Fed'den faiz indirimi beklentisi kasım ayında 25 ve 50 baz puanda yüzde 50-50 gerçekleşti.