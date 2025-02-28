Fed’in izlediği enflasyon verisi beklentilere uygun seyretti

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ocakta artış beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,2 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde Aralık 2024'te olduğu gibi yüzde 0,4 artması bekleniyordu.

Kişisel tüketim harcamaları ise ocakta aylık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Piyasa beklentilerinin aksine azalış kaydeden kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. Kişisel tüketim harcamaları Aralık 2024'te yüzde 0,8 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentilere paralel seyretti

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ocakta aylık yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,5 arttı.

Söz konusu dönemde aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel seyir izleyen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Aralık 2024'te aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 2,6 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Piyasa beklentisine paralel gerçekleşen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık ve yıllık bazdaki artış, Aralık 2024'te sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti.

Piyasaların tepkisi

ABD'de açıklanan çekirdek PCE verisi sonrasında ons atın 2.855,51 dolar seviyesine geriledi. Veri öncesinde ons altın 2.857,24 dolar seviyesindeydi.