Fed'in kararı ne olacak? JPMorgan, Fed tahminini değiştirdi

JPMorgan ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz oranlarını düşüreceğini öngörüyor.

Bu değerlendirme bankanın kısa süre önce politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini ocak ayına kadar ertelemeyi planladığı yönündeki görüşünün tersine bir pozisyon niteliği taşıyor.

Tahminini yeniden gözden geçirdi

ABD Baş Ekonomisti Michael Feroli liderliğindeki ekip, çarşamba günü yaptığı açıklamada Fed'in üst düzey yetkililerinden gelen son yorumların, özellikle New York Fed Başkanı John Williams'ın kısa vadede faiz indirimi beklentisini destekleyen ifadelerinin, tahminlerini yeniden gözden geçirmelerine neden olduğunu belirtti.

Banka, geçen hafta gecikmeli olarak yayımlanan eylül ayı istihdam raporunun ardından faizlerin sabit tutulacağını öngörmüştü.

JPMorgan, Fed'in hem aralık, hem de ocak ayında 25 baz puanlık iki faiz indirimi gerçekleştireceğini tahmin ediyor.

Feroli, müşterilerine gönderdiği notta ocak ayında son faiz indirimi arayışına geri döndüklerini belirtti.

JPMorgan'ın güncellenen tahmini, şu anda swap piyasasında işlem yapan yatırımcıların perspektifiyle uyumlu görünüyor. Piyasalarda, Fed'in önümüzdeki hafta politikasını çeyrek puan gevşetme olasılığı yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlanıyor. Bu oran, Eylül ayı işgücü verilerinin açıklanmasının ardından, ancak Williams’ın yorumlarından önce, bir hafta önce yüzde 30'un altındaydı.