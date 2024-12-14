Fed'in politika hatası yapacağına dair endişeler artıyor

Fed faiz kararı gelecek hafta yapılacak. Fed’in faiz indirimine gidilmesini neredeyse kesin gözüyle bakılırken piyasa yorumcuları arasında Fed'in politika hatası yapacağına dair artan bir korku var.

Faiz oranlarının hızlı düşürülmesi enflasyonu tetikleyebilir

Yatırımcılar, önümüzdeki çarşamba günü çeyrek puanlık bir indirimin gerçekleşme ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu düşünüyor. Ancak enflasyonun tekrar yükseldiği bir dönemde merkez bankasının politikayı gevşeterek hata yapabileceği yönündeki endişeler artıyor.

Faiz oranlarının çok hızlı düşürülmesinin enflasyonun yeniden artmasına yol açabileceği yorumları yapılırken Eski Fed yetkilileri, merkez bankasının bu ay faiz indirim döngüsüne ara vermeyi değerlendirmesi gerektiğini öne sürdüler.

Eski Fed yetkilisi: Faiz oranlarını düşürmesi için bir neden göremiyorum

Eski Dallas Fed başkanı Richard Fisher, CNBC’ye verdiği röportajda, Fed'in yaklaşan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz oranlarını düşürmesi için bir neden görmediğini, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde olduğunu belirtti. En son tüketici fiyat endeksi raporuna göre fiyatlar Kasım ayında yıllık bazda yüzde 2.7 arttı, bir önceki ayın yüzde 2.6'lık büyümesinden daha yüksek.

Atlanta Fed'in GDPNow göstergesine göre, ekonomik büyüme de güçlü seyrediyor ve GSYİH'nin dördüncü çeyrekte yüzde 3,3 büyümesi tahmin ediliyor.

"Finansal koşullar şu anda çok uygun"

Fisher, istihdamın ise "oldukça güçlü" göründüğünü, ekonominin kasım ayında beklenenden fazla 227 in yeni istihdam yarattığını söyledi.

Fisher röportajında, "Finansal koşullar şu anda çok uygun. Çok fazla özel sermaye, özel kredi vb. var. Masada olsaydım, 'Hadi duralım' derdim," dedi.

"Ekonomi için zararlı bir durum yaratabilir"

Eski Fed Guvernörü Frederic Mishkin, enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğu bir ortamda faiz oranlarının düşürülmesinin ekonomi için zararlı bir durum yaratabileceğini söyledi.

Mishkin, "Enflasyon istediğinizden yüksek olduğunda, bu duruma katlanıp buna uyum sağlayacağınızı söylemek istemezsiniz. Bu aslında çok kötü beklenti dinamikleri üretir" dedi

Erken indirim durgun enflasyona yol açabilir

Ekonomistler, Fed'in faiz oranlarını çok erken düşürmesinin enflasyonu yeniden alevlendirme riski taşıyabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca, enflasyon beklentilerinin sabitlenmemesi riski de olabilir ve bu da büyümenin durgun olduğu ancak fiyatların inatla yüksek kaldığı bir durum olan durgun enflasyona yol açabilir.

"Aralık ayında faiz indirimi ilerisi için bir hata olabilir"

Wells Fargo'nun varlık ve yatırım kolunun baş yatırım sorumlusu Darrell Cronk, Fed'in Aralık ayında faiz oranlarını düşürme kararının "ilerisi için bir hata" olabileceğini söyledi. Cronk, CNBC'ye, "Fed'in kesinti yapmak için cephanesi yok. Gelecek yıl kazançlar yüzde 13-yüzde15 büyüyecekse, Fed'in neden kesinti yapması gereksin ki?" dedi.

"Merkez bankalarının 2025'te faiz artırımlarına geri dönme riski var"

Apollo Başekonomisti Torsten Sløk, geçen hafta yayınladığı notta, güçlü ekonomik büyüme ve son aylardaki enflasyon artışına işaret ederek, merkez bankacılarının 2025 yılında faiz artırımlarına geri dönme riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Sløk, "Başka bir deyişle, Fed'in birkaç kesintiden sonra faiz oranlarını tekrar artırmaya başladığı 1990'ların ortalarında gördüğümüz şeyin bir tekrarı" diye yazdı.

Fed faiz beklentisi ne yönde?

Ancak piyasalar, Fed'in gelecek haftaki politika toplantısında faiz oranlarını çeyrek puan daha düşüreceğine neredeyse kesin bir şekilde bahis oynuyor. CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar 25 baz puanlık bir indirime gitme olasılığının yüzde 97 olduğunu fiyatlıyor.

Ancak Fed'in Ocak ayında faiz oranlarını durdurma olasılığı artıyor. Piyasalar, bir ay öncesine göre yüzde 27 olan başka bir düşüş ihtimalini sadece yüzde 17 olarak fiyatlıyor.