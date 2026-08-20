Fed'in radarındaki çifte risk: Enflasyon direnci ve yapay zeka tehdidi

Para politikasında temkinli duruşunu sürdüren Fed, para politikasının geleceğine ışık tutan tutanaklarında hem geleneksel makroekonomik dengesizliklere hem de modern teknoloji piyasalarının yarattığı yeni nesil tehditlere dikkat çekti. Açıklanan metin, karar alıcıların önünde oldukça karmaşık ve çok katmanlı bir risk matrisinin bulunduğunu net bir şekilde gözler önüne serdi.

Faiz politikasında ‘şahin’ çatlak: Ek sıkılaştırma ihtimali masada

Toplantı tutanaklarına göre, yetkililerin büyük bir çoğunluğu politika faizinin mevcut bant aralığında sabit tutulması yönünde karar kıldı. Ancak kurul içerisindeki oy dağılımı, sıkılaşma yanlısı kanadın varlığını ve gücünü koruduğunu açıkça kanıtladı. Toplantıda üç üyenin 25 baz puanlık faiz artışından yana oy kullanması, enflasyonla mücadelede henüz mutlak bir zafer ilan edilmediğinin en somut göstergesi oldu.

Enflasyon verilerinin hedeflenen %2 eşiğinden uzak seyretmesi, para otoritelerini tedirgin etmeye devam ediyor. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artış oranlarının dirençli yapısı, bazı üyelerin ‘önleyici sıkılaştırma’ argümanını öne sürmesine neden oldu. Bu üyeler, enflasyondaki düşüşün hız kesmesi durumunda erken ve kararlı adımlar atılmasının, ilerleyen dönemde çok daha sert, maliyetli ve piyasaları sarsacak operasyonlara duyulabilecek ihtiyacı azaltacağını savundu. Bu durum, veri akışına bağlı olarak Fed'in faiz artırım kartını yeniden ve hızla masaya sürebileceği ihtimalini canlı tutuyor.

Varlık fiyatlarında yapay zeka tehdidi ve finansal istikrar alarmı

Tutanakların en ezber bozan ve geleneksel merkez bankacılığı sınırlarını aşan bölümü ise hiç şüphesiz teknoloji ekosistemine ayrılan satırlar oldu. Fed, son yıllarda küresel borsalarda rüzgar estiren ve devasa değerlemelere ulaşan yapay zeka bağlantılı şirketleri, artık sıradan bir piyasa coşkusu olarak değil, doğrudan ‘finansal istikrar riski’ başlığı altında ele aldığını açıkladı.

Fed bünyesinde yapılan değerlendirmelerde, yapay zeka sektörüne yönelik uzun vadeli karlılık beklentilerinde yaşanabilecek olası bir aşağı yönlü revizyonun, tüm varlık sınıflarında zincirleme bir reaksiyona yol açabileceği uyarısı yapıldı. Böyle bir senaryoda sadece teknoloji endekslerinin değil, geniş çaplı borsa değerlerinin de sert bir düşüş dalgasıyla karşılaşabileceği vurgulandı. Daha da önemlisi, bu teknoloji dalgasına doğrudan ya da dolaylı yollardan entegre olmuş, fon aktarmış veya bu varlıkları bilanço risk yönetimine dahil etmiş finansal kuruluşların, olası bir piyasa sönmesinden ağır yara alabileceği ifade edildi.

Küresel piyasalar için yeni bir dönem başlıyor

Fed'in yayımladığı bu kapsamlı tutanaklar, merkez bankacılığında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bir tarafta tüketici fiyatlarındaki katılığı kırmak için faiz silahını elinde tutmaya devam eden geleneksel bir para otoritesi bulunurken, diğer tarafta dijital varlıkların ve teknoloji balonlarının yaratabileceği şokları önceden hesaplamaya çalışan proaktif bir risk yönetimi mekanizması işliyor.

Piyasa aktörleri ve yatırımcılar için bu tablo, bundan sonraki süreçte yalnızca istihdam ve enflasyon verilerinin takip edilmesinin yetmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde teknoloji şirketlerinin bilanço rasyoları, karlılık sürdürülebilirlikleri ve piyasa değerlemelerindeki rasyonalite de tıpkı bir makroekonomik gösterge gibi Fed'in hamlelerini doğrudan etkileyen kilit unsurlar arasında yer alacak.

Yatırımcılar için dönüm noktası: Geleneksel ezberler bozuluyor mu?

Önümüzdeki dönemde finansal piyasalarda varlık dağılımı yapacak olan fon yöneticileri ve bireysel yatırımcılar açısından, merkez bankalarının bu yeni risk algısı adeta bir pusula niteliği taşıyor. Sadece faiz oranlarına ve büyüme rakamlarına odaklanan klasik yatırım stratejilerinin, teknoloji sektöründeki olası dalgalanmaları ıskalama riski taşıdığı netleşirken; portföylerin hem inatçı enflasyona hem de dijital varlık fiyatlamalarındaki olası kırılmalara karşı ne kadar dirençli olduğu test edilecek. Kısacası, küresel sermayenin rota belirleyicileri artık yalnızca para politikasının sıkılık derecesini değil, aynı zamanda teknoloji tahtasındaki rüzgarın yönünü de yakından izlemek zorunda kalacak.