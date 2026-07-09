Fed’in şahin bölünmesi küresel ekonomiyi nasıl bir kırılma noktasına sürüklüyor?

Tutanaklarda öne çıkan faiz artırımı talepleri, küresel piyasalarda sıkılaşma senaryolarını yeniden gündeme taşıdı. Enflasyon riskine karşı acil faiz artışı baskısı, gevşeme takvimini öteliyor ve piyasalarda risk iştahını azaltıyor. Bu durum, borçlanma maliyetlerini yüksek tutarak gelişmekte olan piyasalar üzerinde fonlama baskısını artırıyor.

Fiyat istikrarında zorlu zemin

Son tutanaklar, ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlama noktasında ikiye bölünmüş bir zeminde hareket ettiğini gösteriyor. Tedarik zinciri maliyetleri ve talep dengesindeki katılıklar, enflasyonu uzun süre hedefin üzerinde tutabileceği endişesini besliyor. Bazı üyelerin faizleri derhal yükseltme talebi, çekirdek göstergelerdeki yapışkanlığı kırma aciliyetini ortaya koyuyor.

Komite üyelerinin çoğunluğu, gelecekteki faiz kararlarına dair kesin taahhütler içeren geleneksel yönlendirme uygulamasına son verilmesini destekliyor. Karar metinlerinin kısaltılması ve gevşeme eğilimli ifadelerin çıkarılması, Fed’in verilere bağlı kalma esnekliğini korumak istediğini ve piyasalara erkenden faiz indirimi sinyali vermekten kaçındığını gösteriyor.

Projeksiyonlar ve küresel likidite

Faiz aralığı korunmuş olsa da projeksiyon tablosu, orta vadede sıkı duruşun süreceğine dair güçlü bir mesaj veriyor. Üyelerin yarısının yıl sonuna kadar faizlerin mevcut seviyenin üzerinde olacağını tahmin etmesi, tahvil piyasalarında ve sermaye akımlarında yeniden fiyatlamaya yol açıyor. Enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi, şahin duruşun küresel borçlanma maliyetlerini yüksek tutarak gelişmekte olan piyasalar üzerindeki baskıyı artıracağını ortaya koyuyor.

Olası senaryoların etkileri

Eğer Fed üyelerinin talep ettiği şekilde erken faiz artışı gerçekleşirse, kısa vadede enflasyon beklentilerinde kontrol sağlanabilir. Bu senaryo, tahvil getirilerinde sertleşmeye ve doların güçlenmesine yol açarak gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışlarını hızlandırabilir. Küresel borçlanma maliyetleri daha da yükselir ve kırılgan ekonomilerde fonlama baskısı artar. Buna karşılık, faiz artışı ertelenirse enflasyonun hedefin üzerinde kalma riski büyür. Bu durumda piyasalarda belirsizlik artar, Fed’in kredibilitesi sorgulanabilir ve uzun vadeli faiz eğrilerinde yukarı yönlü fiyatlamalar devam eder. Ancak ertelenen müdahale, kısa vadede büyüme üzerinde daha az baskı yaratabilir ve risk iştahını bir süreliğine canlı tutabilir.

Şahin duruşun küresel yansımaları

FOMC tutanakları, Fed’in iç dinamiklerindeki bölünmenin küresel finansal sistemde doğrudan yansımaları olduğunu kanıtlıyor. Şahin üyelerin erken müdahale talebi, ABD iç piyasalarının ötesinde gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetlerinde ve sermaye akımlarında belirleyici bir rol oynuyor. Bu kırılma noktası, küresel ekonomide yeni bir sıkılaşma döneminin habercisi olabilir.