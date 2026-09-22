Fed'in şahin mesajları doları 7 haftanın zirvesine taşıdı

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Dolar, Fed yetkililerinden gelen şahin mesajların desteğiyle haftaya güçlü başlarken, DXY Dolar Endeksi 100,660 seviyesine çıkarak son 7 haftanın en yüksek düzeyini gördü. Euro/dolar 1,1434'e, sterlin/dolar ise 1,3323'e gerileyerek 7 haftanın dip seviyelerini test etti.

Fed'den gelen şahin mesajlar doları güçlendirdi

ING'den Francesco Pesole, doların yükselişinde en belirgin etkenin Fed yetkililerinin açıklamaları olduğunu belirtti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, arz şoklarının güçlü tüketim ve yapay zekâ bağlantılı yatırımlarla birleşmesi halinde enflasyonun kalıcı olabileceği uyarısında bulundu. Goolsbee, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönüşünün sancısız olmayabileceğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem da kademeli sıkılaşmanın önden yüklenmesinin tercih edilebilir olduğunu ve para politikasının hâlen destekleyici konumda bulunduğunu ifade etti.

Pesole, Brent petrolün kısa süreliğine 100 doların altına gerilediği bir günde Fed açıklamalarının kısa vadeli dolar faizlerini desteklediğine dikkat çekti.

ING dolarda yükseliş bekliyor

ING, dolar açısından kısa vadeli risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini düşünüyor. Pesole, DXY'ın ay sonundan önce 101 seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

ABD'de veri takviminin hafif olması nedeniyle Fed yetkililerinin açıklamalarının dolar üzerinde belirleyici olmaya devam edebileceği değerlendiriliyor.

ING'nin 60 günlük modeline göre euro/doların kısa vadeli adil değeri temmuz sonundan bu yana ilk kez 1,150'nin altına geriledi. İki yıllık SOFR ile €STR arasındaki faiz farkı da 150 baz puana çıkarak temmuz seviyelerine döndü.

ECB yetkililerinin şahin tonunu koruması ekim ayında faiz artışı ihtimalini gündemde tutarken, ING hem Fed hem de ECB için piyasanın sıkılaşma beklentilerini fazla agresif buluyor.

ING 2027'de ek sıkılaşma beklemiyor

Banka, her iki merkez bankasından da bu yıl yalnızca bir ek faiz artışı bekliyor ve 2027'de ilave sıkılaşma öngörmüyor. Bu görünüm, ING'nin yıl sonu euro/dolar tahminini 1,160 seviyesinde tutmasını sağlarken, kısa vadede haziranda görülen 1,1320-1,1330 bölgesinin yeniden test edilebileceği belirtiliyor.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın 100 baz puana ulaşması da euro açısından izlenen riskler arasında yer alıyor.