Fed’in sıradaki adımı ne olacak? Dev kurumların tahminleri ayrışt

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Fed'in geçen haftaki 25 baz puanlık faiz artırımının ardından kurumların yılın geri kalanına ilişkin beklentileri farklılaşıyor. Goldman Sachs Asset Management kalıcı bir faiz artırım döngüsü beklemezken, First Abu Dhabi Bank ekim toplantısında ara verilmesini, PGIM ise yıl sonuna kadar iki ek faiz artırımı yapılmasını öngörüyor.

Goldman Sachs kalıcı sıkılaşma beklemiyor

Goldman Sachs Asset Management, tarife ve enerji kaynaklı fiyat baskılarının zamanla azalabileceğini, ekonomide belirgin bir aşırı ısınma işareti bulunmadığını ve enflasyon beklentilerinin çıpalanmış kaldığını belirtti.

Kurum, bu nedenle Fed'in sürdürülebilir bir faiz artırım döngüsüne girmesini beklemiyor. Geçen haftaki Fed toplantısında yayımlanan noktasal grafik ise politika yapıcıların tahminlerinin bu yıl bir faiz artışına daha işaret ettiğini gösterdi.

First Abu Dhabi Bank ekimde ara verilmesini bekliyor

First Abu Dhabi Bank'tan Simon Ballard, Fed'in geçen haftaki 25 baz puanlık faiz artırımına 12-0 oyla destek verilmesinin "daha fazla sıkılaştırma gelecek" mesajı verdiğini belirtti.

Buna karşın Ballard, ekim ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artışına ara verilmesinin, Fed'in enflasyonu hedefe geri getirme kararlılığını korurken önceden belirlenmiş bir sıkılaştırma döngüsüne girmediği mesajını verebileceğini ifade etti.

Para piyasaları, yılın kalan iki Fed toplantısında toplam 37 baz puanlık faiz artışını fiyatlıyor.

PGIM yıl sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor

PGIM'den Robert Sockin ise Fed'in bu yıl iki kez daha faiz artırmasını ve ardından 2027'de uzun süreli bir bekleme dönemine geçmesini bekliyor.

Sockin, Fed'in son açıklamasındaki revize edilmiş ifadelerin jeopolitik riskler nedeniyle ekonomik belirsizliğin yüksek olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Ekonominin faizlere giderek daha az duyarlı hale gelmesi nedeniyle Fed'in enflasyonu soğutmak için beklenenden daha fazla sıkılaştırmaya gitmek zorunda kalabileceğini ifade eden Sockin, toplam faiz artışının 75 baz puanı aşabileceği bir senaryonun resesyon riskini de artırabileceğini kaydetti.

PGIM, resesyon olasılığını yüzde 20 olarak değerlendirirken, yapay zekâ bağlantılı ekonomik faaliyette olası bir düzeltmenin de bu riski artırabileceğini belirtti.