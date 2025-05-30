Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi arttı: Altın toparlandı

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi nisan ayında beklentilerle büyük ölçüde uyumlu gerçekleşerek Fed'in fiyat baskılarını kontrol altına alma mücadelesinde mütevazı bir ilerleme işareti verdi.

Ekonomik Analiz Bürosu'nun yeni verilerine göre, gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi, ekonomistlerin tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu olarak, aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,5 arttı.

Manşet rakam da aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 artarak aşağı yukarı beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Kişisel harcamalar nisanda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, kişisel gelirler de yüzde 0,8 artışla yüzde 0,3 olan beklentinin üzerinde oldu.

Rakamlar politika yapıcılara enflasyonun düşmeye devam ettiği konusunda güven verse de Fed'in faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımında ani bir değişikliğe yol açması beklenmiyor.

Fed, gıda ve enerji harcamalarının dahil edilmediği çekirdek PCE verilerini enflasyon göstergesi olarak kabul ederken, enflasyonun seyrine yönelik işaret veren veri yakından takip ediliyor.

ABD PCE verisi sonrası ons altın bir miktar toparlandı

ABD'de açıklanan PCE verisinin ve Trump'ın Çin'i yapılan ön anlaşmayı ihlal etmekle suçlanamasının ardından ons altın bir miktar toparlandı.

Kayıplarının bır kısımın geri alan ons altın, 3.305,92 dolara kadar toparlanmanın ardından 3.303,11 puandan işlem görüyor. Düne göre ons altın yüzde 0,43 değer kaybıyla işlem görüyor.