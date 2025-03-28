Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi beklentileri aştı

Fed yetkililerinin tercih ettiği enflasyon ölçütü olan Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) , geçen ay yatay hareket etti.

Ekonomik Analizler Bürosu (BEA) tarafından açıklanan verilere göre, Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi Şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Ekonomistler yıllık fiyat artışının Ocak ayı ile aynı hızda yüzde 2,5 olmasını bekliyordu.

PCE Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. Bu oran ekonomistlerin beklentileri ve Ocak ayı ile aynı doğrultudaydı.

Çekirdek PCE de Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 arttı. Aylık bazda artışın yüzde 0,3 olması bekleniyordu.

ABD'de kişisel harcamalar Şubat ayında yüzde 0,5 olan beklentilerin altında yüzde 0,4 artarken, Ocak ayı harcama verisi ise yüzde -0,2'den yüzde -0,3'e revize edildi.

Kişisel gelirler ise yüzde 0,4 olan beklentileri aşarak yüzde 0,8 arttı. Yüzde 0,9 olan Ocak ayı artış oranı yüzde 0,7'ye revize edildi.

Çekirdek PCE nedir?

Fed, gıda ve enerji harcamalarının dahil edilmediği çekirdek PCE'yi enflasyon göstergesi olarak kabul ediyor. Enflasyonun seyrine ilişkin işaret verdiği için Fed bu veriyi yakından takip ediyor.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD'de açıklanan çekirdek PCE verisinin ardından ons altın 3080 doların üzerine toparlandı.