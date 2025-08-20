Fed tutanakları: Enflasyon riski istihdam riskinin önünde

Belgelerde, çoğu yetkilinin enflasyon riskini istihdam riskinden daha öncelikli gördüğü dikkat çekti. Neredeyse tüm üyeler, politika faizinin mevcut seviyelerde korunmasını uygun buldu.

Faiz oranı korundu, tarife etkileri tartışıldı

Tutanaklarda yer alan bilgilere göre, Fed üyeleri faiz oranlarının yüzde 4,25 ile 4,50 aralığında tutulması konusunda büyük ölçüde hemfikir oldu. Toplantıda, tarife uygulamalarının mal fiyatları üzerindeki etkisinin daha net şekilde hissedilmeye başladığı ancak genel ekonomi ve enflasyon üzerindeki etkilerinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığı ifade edildi.

Tarife kaynaklı belirsizliklerin sürdüğü belirtildi

Katılımcılar, yüksek tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin hem büyüklüğü hem de kalıcılığı konusunda daha fazla netlik kazanmasının zaman alacağını vurguladı. Bu değerlendirme, Fed içinde ekonomi politikalarının yönüne dair süregelen belirsizlikleri ortaya koydu.

Karara ilk kez iki karşı oy geldi

Fed, Temmuz toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Ancak 1993 yılından bu yana ilk kez iki Fed üyesi alınan karara muhalefet etti. Bu durum, kurul içinde görüş ayrılıklarının belirginleştiğine işaret etti.