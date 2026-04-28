Fed’in yeni döneminde iki kritik sınav: ABD ekonomisinde çift risk

Avrupa'nın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, ABD ekonomisinin

önümüzdeki dönemde iki kritik zorlukla baş başa kalacağını değerlendiriyor. Bu zorlukları, “kalıcı

enflasyon baskısı” ve “giderek kötüleşen kamu maliyesi” olarak belirtiyor.

Scope Ratings analisti Iko Sievert'e göre Fed, siyasi baskılara karşı bağımsızlığını büyük ölçüde korumayı başardı. Adalet Bakanlığı'nın Fed Başkanı Jerome Powell hakkındaki soruşturmayı kapatması, Kevin Warsh'ın yeni başkan olarak atanmasının önünü açtı. Ancak Scope Ratings, faiz indirimlerine yönelik siyasi baskının süreceği konusunda uyarıyor. Sievert, “Enflasyonun gerildiğine dair veri desteği olmaksızın yapılacak her faiz indirimi, Fed bağımsızlığının zayıflamasının işareti olarak yorumlanabilir” diyor.

Enflasyon cephesinde tablo endişe verici olmayı sürdürüyor. Kişisel tüketim harcamaları

(PCE) fiyat endeksi 60 aydır hedefin üzerinde seyrederken, çekirdek PCE Şubat 2026

itibarıyla yüzde 3,0 seviyesinde bulunuyor. ABD-İsrail-İran savaşının tetiklediği enerji

fiyatı artışları, önümüzdeki aylarda enflasyon baskısının sürmesine yol açacak.

Kamu maliyesinde görünüm daha kaygı verici

Kamu maliyesi tarafında ise görünümün daha da kaygı verici olduğu belirtiliyor. Genel bütçe açığının 2026'da GSYİH'nin yüzde 7,5'ine ulaşması bekleniyor; bu oran, pandemi öncesi yüzde 4,8'lik ortalamanın çok üzerinde kalıyor. Temmuz 2025'te yasalaşan "One Big Beautiful Bill Act" ile borç tavanı 41,1 trilyon dolara yükseltildi. Söz konusu düzenleme, açıkların 2027-2031 döneminde ortalama yüzde 7,5 seviyesinde kalmasıyla birlikte orta vadeli mali görünümü de olumsuz etkiledi. Mevcut politikaların sürmesi halinde borç oranının 2025'teki GSYİH'nin yüzde 124'ünden 2031'de yüzde 140'a ve 2036'ya kadar yüzde 153'e tırmanması öngörülüyor.

Scope Ratings, AA-/Durağan kredi notunu koruyan ABD'nin güçlü yönlerine dikkat çekti. ABD’nin güçlü yönleri, büyük ve dinamik ekonomisi, ABD dolarının küresel rezerv para birimi konumu ve Hazine tahvillerine yönelik güçlü talep olarak görüldü.

Bununla birlikte, ABD dolarının küresel rezervlerdeki yüzde 56,8'lik payını korumasına karşın, Ukrayna savaşı ve Trump'ın ticaret politikaları gibi etkenlerle dolar hegemonyasına yönelik uzun vadeli risklerin hız kazandığı uyarısında bulunuyor.