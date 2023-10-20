Fed'in yetkili isminden 'faiz indirimi' öngörüsü
Atlanta Fed Başkanı Bostic, Fed'den faiz indirimi beklentisiyle ilgili olarak, "Faizi 2024'ün son çeyreğinde düşürmesi mümkün" şeklinde kaydetti.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine önümüzdeki yılın sonlarında gitmesinin mümkün olduğunu söyledi.
Enflasyon yüzde 2'ye ulaştığında faiz indirimine kapı açılacağını belirten Bostic, "2024'ün sonlarına doğru faiz indiriminin masada olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Fed'in enflasyon kontrol altında alacağına "oldukça güveniyorum" diye konuşan Bostic, Fed'in dikkatli, sabırlı ve kararlı olması gerekeceğini vurguladı.
Bostic konuşmasında, ABD ekonomisinde resesyon görülmeyeceğini ve enflasyonun yüzde 2'ye gerileceğine güvendiğini de vurguladı.