Fed’in yol ayrımı: İstihdam mı, enflasyon mu?

ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklenmedik şekilde düşerken, işsizlik oranı yüzde 4,4’e yükseldi.

2025 yılı boyunca özel sektörün yarattığı toplam istihdam 300 binin altında kalırken, pandemi hariç tutulduğunda 2009’dan bu yana en zayıf performans görüldü.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, hem istihdam hem de enflasyon tarafında risklerin arttığını belirterek, “İş gücü piyasasının toparlandığı yönündeki umutlar zayıflamış olabilir. Ancak enflasyon da hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor” dedi.

Petrolde yükseliş enflasyon riskini artırıyor

Ortadoğu’da artan gerilim ve ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası petrol fiyatları varil başına 93 doların üzerine çıktı. ABD’de benzin fiyatları ise bir hafta içinde galon başına 3 dolardan 3,32 dolara yükseldi.

Fed’in hedeflediği enflasyon oranı yüzde 2 seviyesinde bulunurken, son açıklanan veriler enflasyonun yüzde 2,9 civarında kaldığını gösteriyor.

Uzmanlara göre savaş, yükselen emtia fiyatları ve zayıflayan istihdam birleşimi Fed’i “stagflasyon” riskinin ortasında bırakıyor.

Fed faiz konusunda temkinli kalıyor

Piyasalarda yatırımcılar faiz indirimlerinin haziran ayında başlayabileceğini fiyatlamaya başladı. Ancak Fed yetkilileri karar konusunda temkinli bir yaklaşım benimsiyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda ilerleme sağlanması halinde yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indiriminin mümkün olabileceğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ise petrol fiyatlarındaki artışın geçici olabileceğini, ancak uzun sürmesi halinde ekonominin diğer alanlarına da yansıyabileceğini belirtti.

Piyasada ne bekleniyor?

Fed’in 17-18 Mart’taki toplantısında politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Buna karşın yetkililerin küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve iş gücü piyasasındaki zayıflama nedeniyle daha geniş kapsamlı bir değerlendirme yapması öngörülüyor.

Piyasa fiyatlamalarına göre yatırımcılar haziran ayında faiz indirimi ihtimalini yaklaşık yüzde 50 olarak görüyor. Yıl sonuna kadar ise en az bir faiz indirimi beklentisi güçlendi.