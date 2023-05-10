Fed/Jefferson: Ekonomi düzenli bir şekilde yavaşlayacak
Amerika Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Philip Jefferson ABD'de ekonominin düzenli bir şekilde yavaşladığını ve bunun hem enflasyonun düşüşü için hem de yeni bir ekonomik toparlanma için faydalı olacağını söyledi.
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ABD'de Federal Rezerv üyesi Philip Jefferson yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin hala büyüdüğü ancak düzenli bir şekilde yavaşladığına söyledi
Jefferson'a göre bu yavaşlama enflasyonun düşmesine yardımcı olacak ve ekonomiye genişleme fırsatı sunacak.
Jefferson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekonomi düzenli bir şekilde yavaşlamaya başladı. Enflasyonun düşmeye başlayacağı ve ekonominin genişlemeye devam etme fırsatı bulacağı görüşündeyim" ifadelerini kullandı.