Fed/Jefferson: Ekonomi düzenli bir şekilde yavaşlayacak

ABD'de Federal Rezerv üyesi Philip Jefferson yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin hala büyüdüğü ancak düzenli bir şekilde yavaşladığına söyledi

Jefferson'a göre bu yavaşlama enflasyonun düşmesine yardımcı olacak ve ekonomiye genişleme fırsatı sunacak.

Jefferson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekonomi düzenli bir şekilde yavaşlamaya başladı. Enflasyonun düşmeye başlayacağı ve ekonominin genişlemeye devam etme fırsatı bulacağı görüşündeyim" ifadelerini kullandı.