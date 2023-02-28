Fed/Jefferson: Enflasyon hedefine ulaşmak kolay olmayacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi olan ekonomist Philip Jefferson, ABD'de geniş bir hizmet yelpazesi enflasyonun "inatla yüksek" olmaya devam ettiğini, ancak daha yavaş artan ücretlerin ekonominin bu kısmında fiyatların yavaşlamasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Jefferson, "Temel mal enflasyonu düşmeye başladı. Çeşitli göstergeler, konut hizmetleri enflasyonunun önümüzdeki aylarda muhtemelen düşeceğini gösteriyor. Konut hariç temel hizmet enflasyonu ile ilgili belirsizlik sürüyor. Bu konut dışı temel hizmet kategorisi için enflasyon görünümü kısmen, nominal işgücü maliyetlerindeki artışın geri gelip gelmeyeceğine bağlı ve son veriler, işgücü bedellerinin gerçekten de geçen yıl içinde biraz yavaşlamaya başladığını gösteriyor" dedi.

Jefferson, enflasyonun hızlı bir şekilde Fed'in hedefine geri döneceğine dair "hayal görmediğini ve realist bir yaklaşıma sahip olduğunu" söyledi.