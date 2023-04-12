Fed/Kashkari: Enflasyon önümüzdeki yıl yüzde 2'ye yaklaşacak

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in enflasyonun bu yıl sonuna kadar yüzde 3 oranının ortalarına ulaşacağına ve önümüzdeki yıl yüzde 2'ye yaklaşacağına inandığını söyledi.

Finans piyasalarının enflasyonda, beklendiğinden daha hızlı bir gerilemeyi fiyatladığını belirten Kashkari "Tahvil piyasasına göre 'daha az' iyimserim" dedi.

Fed'in faiz artırımları ve geçtiğimiz ay iflas eden bankalarında etkisiyle kredilerde bir geri çekilme olabileceğini ve bununda bir resesyona yol açabileceğinin altını çizen Kashkari, her şeye rağmen enflasyonla mücadelenin daha önemli olduğunu, çünkü yüksek enflasyonun işgücü piyasası için etkisinin, yüksek faiz oranlarına ve durgunluğa nazaran daha yüksek olacağını söyledi.