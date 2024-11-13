Fed/Kashkari: Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğundan eminim

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, piyasa beklentilerine paralel açıklanan enflasyonun düşüş eğiliminde olduğundan emin olduğunu söyledi.

Kashkari, tüketici fiyatlarının geçen ay yüzde 2,6 arttığını gösteren verilerden sonra Bloomberg’e verdiği röportajda, mal enflasyonundaki düşüşe, ücret artışındaki yavaşlamaya ve yeni ve düşük kiralamaların verilere dahil edilmesiyle konutla ilgili enflasyonda beklenen ancak yavaş hareket eden düşüşe işaret ederek enflasyonun yüzde 2'nin üzerinde sıkışıp kaldığını düşünmediğini söyledi.

Kashkari, iş gücü piyasasının sağlıklı ve güçlü olduğunu belirterek "İş gücü piyasasında iyi bir yerdeyiz ve orada kalmak istiyoruz" dedi.