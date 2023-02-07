Fed/Kashkari: Faizler yüzde 5,4'e çıkabilir

Kashkari, son gelen istihdam verisinin Fed'in gösterge borçlanma oranının mevcut %4,5-%4,75'lik hedef aralığından yüzde 5,4'e çıkabileceğini gösterdiğini bu nedenle de bankanın faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesinin beklendiğini belirtti.

ABD hükümeti tarafından yarım milyondan fazla istihdam artışının bildirildiği Ocak ayı istihdam raporuna atıfta bulanan Kashkari, "Bence bu hepimizi şaşırttı. Bu veri bana şu ana kadar işgücü piyasasında pek bir baskı yaratamadığımızı gösteriyor. " dedi.

Kashkari, "Yapacak çok işimiz var. Faiz oranlarını artırmanın enflasyonu sınırlayabileceğini biliyoruz. Enflasyona bir tavan koymak için oranları agresif bir şekilde yükseltmeliyiz, ardından para politikasının ekonomide kendi yolunu çizmesine izin verebiliriz." ifadelerini kullandı