Fed/Mester: Daha fazla faiz artışına ihtiyaç var

Cleveland Merkez Bankası Başkanı Loretta Mester, yaptığı açıklamada enflasyonun çok yüksek olduğunu söyledi. Konuşmasında meslektaşlarının faiz oranlarını daha fazla artırmaya açık olduğunu kaydetti.

Mester konuşmasında, "Fed, ekonomiyi kısıtlayıcı bir duruma getirmede kayda değer bir yol kat etti, ancak daha yapacak çok işimiz olduğunu düşünüyorum. Bu noktada, gelen veriler ışığında federal fon oranını yüzde 5'in üzerine çıkarmamız ve bir süre orada kalmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.