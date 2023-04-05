Fed/Mester: Faizler yüzde 5'in üzerine çıkmalı

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz oranlarının bu yıl yüzde 5'in üzerine çıkarılması gerektiğini ve enflasyonu bastırmak için bir süre bu oranın üzerinde kalmasının doğru olacağını söyledi.

Banka iflaslarına rağmen Mart ayında alınan 25 baz puanlık faiz artırım kararının 'çok rahat' bir şekilde alındığını kaydeden Mester, Fed ve diğer düzenleyiciler tarafından alınan tedbirleri işaret ederek "Durum istikrara kavuşmuş görünüyor" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Mester, banka iflaslarından sonra piyasaların, sıkı para politikasında gevşeme beklentisine girmesine ve buna dair fiyatlama gerçekleştirmesine yönelik olarak ise açık bir dille 'bu yıl faiz oranlarının düşürülmesini beklemediğini' ifade etti.