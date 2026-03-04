Fed/Miran: Faiz indirimleri savaşa rağmen sürmeli

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Orta Doğu’daki savaşın ABD ekonomisine etkilerini değerlendirmek için henüz erken olduğunu belirterek faiz indirimlerinin sürdürülmesinin uygun olduğunu söyledi.

Bloomberg’e konuşan Miran, "Şu ana kadar yaşanan gelişmeler işgücü piyasası ve enflasyon tahminlerimi değiştirmedi. Hareket etmeye devam etmenin uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Miran, petrol fiyatlarının çekirdek enflasyona yansımasına dair kanıtların sınırlı olduğunu vurgularken, bu durumun 2022’deki Ukrayna işgalinden farklı olduğunu, o dönemde para ve maliye politikalarının daha genişlemeci olduğunu ifade etti. İşgücü piyasasında iki yıllık zayıflama trendine dikkat çeken Miran, "Bir-iki aylık veriye bakarak bu eğilimi reddetmek için erken" dedi.

Fed yetkilisi, 2026 yılı için toplamda 1 puanlık faiz indiriminin uygun olduğunu, mart toplantısında çeyrek puanlık indirimlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Konut enflasyonunun beklenildiği gibi yavaşlaması hâlinde Fed’in %2 hedefinin altına inebileceğini söyledi.

Miran, Block şirketindeki işten çıkarmaların olası eğilimlere işaret edebileceğini ancak tek bir şirketin verisiyle genelleme yapılamayacağını ifade etti. Ayrıca yapay zekâ kaynaklı iş dönüşümünün daha gevşek para politikasıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Kredi sorunlarının ise para politikasında değişiklik gerektirmediğini söyledi.

Miran, Ekonomik Danışmanlar Konseyi (CEA) başkanlığından ayrıldığından beri Başkan Trump ile görüşmediğini, Warsh’ın Fed başkanlığına ne zaman başlayacağı konusunda ise henüz netlik olmadığını dile getirdi.