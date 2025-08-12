  1. Ekonomim
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, tüketici harcamalarının gümrük vergilerinin enflasyon etkisini sınırlasa da talep düşüşü ve işsizlik artışı senaryolarına yol açabileceğini, mevcut faiz oranlarının ise bu iki senaryoya yanıt vermeye uygun olduğunu belirtti.

Fed/Thomas Barkin: Mevcut faiz oranı her iki senaryoya da hazır
Richmond FED Başkanı Thomas Barkin, tüketicilerin agresif alışverişinin gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisini azaltabileceğini, ancak aynı zamanda düşen talep ve artan işsizlik döngüsüne de yol açabileceğini söyledi.

Barkin, bugünkü konuşmasında hanehalkı harcamalarının şimdiye kadar iyi durumda olması nedeniyle işsizlik oranında keskin bir artışın önleneceğini umduğunu da sözlerine ekledi.

Ekonomik belirsizliğin; büyük bir vergi tasarısının kabulü, göçmenlikteki değişikliklere ilişkin daha fazla görünürlük ve Trump yönetiminin ticaret anlaşmalarını sonuçlandırmasıyla birlikte dağıldığını hissettiğini belirtti.

"Enflasyonda ve işsizlikte baskı görebiliriz, ancak ikisi arasındaki denge henüz belirsiz"

Bu yıl faiz için oy kullanmayan Barkin, yine de mevcut yüzde 4,25 ila yüzde 4,5’lik referans faiz oranının, her ikisi de olası olan artan enflasyona veya artan işsizliğe yanıt vermek için “iyi konumlandırılmış” olduğunu düşünürken “Enflasyonda ve işsizlikte baskı görebiliriz, ancak ikisi arasındaki denge henüz belirsiz. Görünürlük iyileşmeye devam ettikçe, politika duruşumuzu gerektiği gibi ayarlamak için iyi bir konumdayız.” dedi.

