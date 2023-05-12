Fed/Waller: Finansal açıdan iklim değişikliği ciddi bir risk değil

Federal Reserve üyesi Christopher Waller, finansal istikrarı tehdit edecek bir risk olmadığı gerekçesiyle iklim değişikliğine özel bir dikkat gösterilmesine gerek olmadığını söyledi.

Waller, iklim değişikliğinin gerçek olduğunu kabul etti, ancak büyük bankaların güvenliği ve ABD'nin finansal istikrarı açısından ciddi bir risk oluşturmadığına inandığını belirtti.

Waller, "Risk risktir" diyerek, diğer risklere odaklanmayı engelleyecek şekilde iklim değişikliği riskine özel bir ilgi gösterilmesine gerek olmadığını ifade etti. Ona göre, finansal sistemin dayanıklılığına odaklanmak ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin diğer risklerle kıyaslandığında yeterince benzersiz veya önemli olmadığına inanmak önemlidir.

Waller'ın açıklamalarında ABD ekonomisi veya para politikasına dair herhangi bir değerlendirme ise bulunmadı.