Fed/Williams: Arz şokları kalıcı olursa para politikası devreye girmeli

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"Mesele arz şoklarını görmezden gelmek değil"

Birleşik Krallık'ın Oxford kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Williams, arz şoklarının para politikası açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Williams, "Söz konusu arz şokları olduğunda mesele bunları görmezden gelmek değil, ekonominin genel bağlamı içinde bu şokların kalıcı hale gelmemesini sağlamaktır" dedi.

"Şokların ötesine bakmak" ifadesinin kolay anlaşılır bir yaklaşım sunduğunu ancak yanlış yorumlanabileceğini belirten Williams, merkez bankasının yalnızca arz şoklarına odaklanmamasının, bu şokların ekonomik görünüm ve enflasyon hedefleri üzerindeki etkisini göz ardı etmek anlamına gelmediğini ifade etti.

Enflasyon hedefe dönmeli

Williams, para politikasının arz şoklarının ekonomide kalıcı enflasyonist baskı oluşturup oluşturmadığını değerlendirmesi gerektiğine işaret etti.

Fed yetkilisi, merkez bankasının ekonomik görünümdeki riskleri dikkate alarak enflasyonu hedef seviyeye geri döndürmesi gerektiğini belirtti.

İş gücü piyasasında baskı sınırlı

ABD ekonomisinin iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Williams, piyasanın büyük ölçüde dengede olduğunu söyledi.

Williams, mevcut iş gücü piyasası koşullarının enflasyonist baskıları artırmadığını ifade etti.

Gümrük vergilerinin etkisi geride kaldı

Williams ayrıca gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkilerine değindi. Söz konusu etkilerin artık büyük ölçüde geride kaldığını belirten Williams, fiyatlar üzerindeki baskının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın etkisi henüz net değil

Yapay zekanın ABD ekonomisinin verimliliği üzerindeki olası etkisine de değinen Williams, bu alandaki kazanımların henüz ekonomik verilere belirgin şekilde yansımadığını söyledi.

Williams'ın değerlendirmeleri, Fed'in enflasyon görünümü ve arz kaynaklı riskler karşısında para politikasının nasıl şekillenebileceğine ilişkin mesajları açısından önem taşıdı.