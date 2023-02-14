Fed/Williams: İşimiz bitene kadar rotamızda kalacağız

New York Fed Başkanı John Williams, beklentinin üstünde gelen enflasyon verilerinin ardından değerlendirmede bulundu.

Enflasyonun bir numaralı endişesi olmaya devam ettiğini belirten Williams Fed'in, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz artırımına devam edeceğini belirtti.

Ekonomiyi yeniden dengeye getirmeye çalıştıklarını ve enflasyonu, hedef olarak gördükleri yüzde 2’ye indirmek için çalıştıklarını ifade eden New York Fed Başkanı Williams, emtia ve mal fiyatlarındaki düşüşlerin enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirmek için yeterli olmadığını ve Fed'in hizmet sektöründeki enflasyonun düştüğünü görmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Tüm ekonomide arz ve talep arasındaki dengeyi yeniden sağlamak için tüm dişlilerin doğru hızda dönmesine ihtiyacımız var" diyen Williams hedefe ulaşmak için hala gidecekleri çok yol olduğunu söyledi.