  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Ferrari Euro Stoxx 50'ye dahil oluyor
Takip Et

Ferrari Euro Stoxx 50'ye dahil oluyor

İtalyan otomotiv devi Ferrari Euro Stoxx 50'ye dahil oluyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Lüks otomobil üreticisi Ferrari NV ve endüstriyel cam şirketi Cie de Saint-Gobain SA, Euro Bölgesi için ana hisse senedi endeksi olan Euro Stoxx 50'ye katılacak.

Stoxx Ltd.'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari ve Saint-Gobain SA, 18 Eylül itibarıyla endekse dahil olacaklar.

İki şirket Euro Stoxx 50'de Alman emlak şirketi Vonovia ve inşaat malzemeleri şirketi CRH'nin yerini alacak.