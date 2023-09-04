Ferrari Euro Stoxx 50'ye dahil oluyor

Lüks otomobil üreticisi Ferrari NV ve endüstriyel cam şirketi Cie de Saint-Gobain SA, Euro Bölgesi için ana hisse senedi endeksi olan Euro Stoxx 50'ye katılacak.

Stoxx Ltd.'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari ve Saint-Gobain SA, 18 Eylül itibarıyla endekse dahil olacaklar.

İki şirket Euro Stoxx 50'de Alman emlak şirketi Vonovia ve inşaat malzemeleri şirketi CRH'nin yerini alacak.