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Ferrari, Wall Street'in kâr hedeflerini aştı

Lüks otomobil üreticisi Ferrari salı günü, kişiselleştirilmiş araçlara yönelik güçlü talebi gerekçe göstererek ilk çeyrek kârında önemli bir artış olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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Ferrari, Wall Street'in kâr hedeflerini aştı
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Net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 412 milyon euro oldu. Analistler ise 410 milyon euro kar bekliyorlardı.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna yaptığı açıklamada, "Yeni bir yıla daha harika bir başlangıç yaptık. 2025'in ilk çeyreğinde, yıldan yıla çok az sayıda artan sevkiyatla, tüm temel ölçütler çift haneli büyüme kaydetti ve ürün karışımımız ve kişiselleştirmelere yönelik devam eden talepten kaynaklanan güçlü bir karlılığın altını çizdi" dedi.

Düzeltilmiş ilk çeyrek karı hisse başına 2,30 euro oldu. Gelirler bir yıl öncesine göre %13 artarak 1,79 milyar Euro'ya yükseldi.

Ferrari, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki satışlarındaki %8'lik artışın Çin anakarası, Hong Kong ve Tayvan'daki %25'lik düşüşü dengelemesiyle, çeyrek boyunca bir yıl öncesine göre %1 artışla 3.593 otomobil sattı.

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