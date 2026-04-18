Filiz Korkmazer, Belçika Merkez Bankası Müdürü oldu

Filiz Korkmazer, Belçika Merkez Bankası (National Bank of Belgium) yönetim kurulunda yer alarak para politikaları ve mali istikrar alanlarında görev üstlenecek.

Flaman Bölgesi'nin etkili partilerinden Hristiyan Demokratlar tarafından aday gösterilen Türk kökenli hukukçu Filiz Korkmazer, Belçika Merkez Bankası Müdürlüğü görevine resmen atandı.

Türk kökenli hukukçu Filiz Korkmazer, Paris ve Gent üniversitelerinde hukuk eğitimi aldı. Kkariyerine Devlet Borç Ajansı’nda hukuk uzmanı olarak başladı. Ekonomi alanında çıkışı ise Koen Geens ve Vincent Van Peteghem’in kabinelerinde üstlendiği görevlerle oldu. 2023’te yüksek miktarda fon toplanan devlet tahvili kampanyasında rolü dikkat çekti.

Ekonomik hukuk reformları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Filiz Korkmazer, en son Federal Kamu Hizmeti Maliye Bakanlığı'nda görev yapıyordu.