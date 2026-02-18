Financial Times'ın iddiası: ECB Başkanı Lagarde görevi erken bırakabilir! ECB'den açıklama geldi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın, sekiz yıllık görev süresi Ekim 2027’de dolmadan önce görevinden ayrılmasının beklendiği öne sürüldü. Konuya yakın bir kaynağa göre Lagarde, önümüzdeki yıl nisan ayında yapılacak Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminden önce görevini bırakmak istiyor.

2019 yılında IMF’den ayrılarak Frankfurt merkezli ECB’nin başına geçen Lagarde’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e yeni başkanın belirlenmesi sürecinde hareket alanı tanımayı amaçladığı ileri sürülüyor. Ancak ayrılığın tam olarak ne zaman gerçekleşeceğinin henüz netleşmediği öne sürüldü.

ECB'den açıklama yapıldı: Lagarde'ın görevinden erken ayrılma kararı yok

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise Başkan Christine Lagarde'ın görev süresinin sona ermesine ilişkin herhangi bir karar almadığını açıkladı.

Financial Times'ın Lagarde'ın Ekim 2027'de dolacak görev süresini tamamlamadan ayrılmayı planladığını haberlinin ardından açıklama yapan ECB sözcüsü, Lagarde'ın görevine odaklandığını ve erken ayrılış konusunda henüz bir karar vermediğini belirtti.

Yerine kim gelecek?

Financial Times’ın aralık ayında yaptığı ekonomist anketine göre, İspanya Merkez Bankası’nın eski Başkanı Pablo Hernández de Cos ile Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, ECB başkanlığı için en güçlü adaylar arasında gösteriliyor. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel’in göreve talip olduğu bilinirken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel’in de pozisyona sıcak baktığı ifade ediliyor.

Macron, söz sahibi olmak istiyor

Paris’teki temaslara yakın kaynaklar, Macron’un Lagarde’ın yerine gelecek isim konusunda söz sahibi olmak istediğini aktarıyor. Nisan ayında yapılacak seçimler, Euro Bölgesi’nin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa ve Avrupa Birliği açısından kritik önem taşıyor.

Aşırı sağcı Rassemblement Nationale’in lideri Marine Le Pen anketlerde önde görünürken, Avrupa Parlamentosu fonlarını zimmete geçirmekten aldığı mahkûmiyet kararı nedeniyle adaylığı tehlikeye girebilir. Bu durumda yerine Jordan Bardella’nın geçebileceği ifade ediliyor. Hem Le Pen, hem de Bardella’nın Avrupa şüphecisi çizgisi, ECB gibi Avrupa kurumlarıyla ilişkileri zorlaştırabilir.

Lagarde’ın ECB başkanlığı dönemi krizlerle geçti

Lagarde’ın ECB başkanlığı dönemi, Covid-19 pandemisi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ABD ile yaşanan ticaret gerilimleri gibi küresel krizlerle şekillendi. 2022 sonunda enerji fiyatlarındaki sert artış ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 11’e yaklaşmıştı.

ECB, bu süreçte politika faizini eksi yüzde 0,5’ten yüzde 4’e yükseltti. 2024 ortasından itibaren ise enflasyonun yeniden yüzde 2’lik orta vadeli hedefe gerilemesiyle faizler kademeli olarak yüzde 2 seviyesine indirildi.

Görev süresi beş yıl mı, sekiz yıl mı?

Lagarde’ın 2019’daki atanması, Macron ile dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında varılan sürpriz anlaşmanın sonucu olmuştu. Bu mutabakatla Lagarde ECB Başkanlığı'na, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise Avrupa Komisyonu başkanlığına getirilmişti.

Lagarde geçen ay Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, görevi ilk kabul ettiğinde beş yıl görev yapacağını düşündüğünü söylemişti. Macron’un ise kendisine “Hayır, sekiz yıl” dediğini aktarması, erken ayrılık hazırlığı olarak yorumlandı.

Haziranda gazetecilere “Benden bu kadar çabuk kurtulamayacaksınız” demişti

Geçtiğimiz yaz, Dünya Ekonomik Forumu’nun eski başkanı Klaus Schwab’ın Lagarde’ın erken ayrılığı değerlendirdiğini söylemesi üzerine ECB sözcüsü, başkanın sekiz yıllık görev süresini tamamlama konusunda kararlı olduğunu vurgulamıştı. Lagarde da haziran ayında gazetecilere, “Benden bu kadar çabuk kurtulamayacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.