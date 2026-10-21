Finansal kalkanın sonu mu? Rezerv politikaları ve kur baskısı altındaki ekonomiler

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Küresel piyasalardaki finansal ayrışma, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarını zorlu bir politika kıskacına sürüklüyor. Yerel parayı korumak için atılan agresif faiz artırımları iç pazar büyümesini ve sanayi üretimini resesyon sınırına taşırken, müdahaleler için harcanan milyar dolarlık rezervler de dış şoklara karşı koruma kalkanını zayıflatıyor.

Güvenli liman etkisi sermayeyi çekiyor

Gelişmiş ekonomilerin tahvil getirilerindeki yüksek seyir, uluslararası fon yöneticilerinin risk iştahını sınırlayarak yatırım stratejilerini değiştiriyor. Geçmişte yüksek getiri vaadiyle gelişmekte olan piyasalara akan sıcak para, artık risk primi düşük olan Batı varlıklarını tercih ediyor.

Bu sermaye göçü, yükselen ekonomilerin finansal piyasalarında likidite kuruluğuna yol açarken, döviz talebini artırarak yerel para birimleri üzerinde kesintisiz bir devalüasyon baskısı yaratıyor. Kur koruması sağlamaya çalışan ithalatçılar ve borçlu şirketlerin ek döviz talebi de sarmalı derinleştiriyor.

Rezerv politikaları sürdürülebilir mi?

Gelişmekte olan ekonomilerin para otoriteleri, kurdaki spekülatif atakları yavaşlatmak için spot piyasaya doğrudan döviz likiditesi enjekte ediyor. Ancak milyar dolarlık doğrudan müdahaleler, güçlü döviz rezervlerinde ciddi aşınmaya yol açıyor.

Rezervlerin kalıcı olarak zayıflaması, ülkelerin dış borç çevrim katsayılarını ve uluslararası kredi notu görünümlerini orta vadede olumsuz etkiliyor. Finansal koruma kalkanı daralan ekonomiler, küresel faiz kıskacı karşısında spekülatif ataklara karşı daha kırılgan hale geliyor.

İthal enflasyon ve stagflasyon riski

Değer kaybeden yerel para birimlerinin yarattığı en büyük makroekonomik tehlike ithal enflasyon dalgası olarak öne çıkıyor. Kurdaki artış, çarpan etkisiyle tüm perakende fiyatlarını yukarı çekiyor.

Enerji ve ara malı tedarikinde dışa bağımlı olan gelişmekte olan pazarlar, kurdaki her artışı doğrudan üretim maliyetlerinde hissediyor. Maliyet artışlarını göğüsleyemeyen sanayici üretim hacmini daraltırken, merkez bankalarının kuru frenlemek için borçlanma maliyetlerini yüksek tutması iç yatırımları tıkıyor.

Söz konusu tablo, stagflasyon senaryolarını bu pazarlar için kalıcı bir gerçeklik haline getiriyor. Kronik sarmaldan çıkış, kısa vadeli para politikası hamleleriyle değil, ancak dışa bağımlılığı azaltacak yapısal reformlarla mümkün görünüyor.