Finansta yeni bir çağ mı başlıyor? Fitch Kanada’nın ‘yedi devini’ zirveye taşıdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bankacılık dünyasında nadir görülen bir adıma imza atarak Kanada’nın en büyük yedi bankasının borç ve mevduat notlarını AA seviyesinden AA+'ya yükseltti. Küresel ekonomide resesyon korkularının ve likidite krizlerinin sıkça tartışıldığı bir dönemde gelen bu sürpriz terfi, finans çevrelerinde büyük bir yankı uyandırdı. Bu hamleyle birlikte Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank ve Bank of Montreal gibi devler, dünyanın en yüksek kredi notuna sahip finansal kuruluşları arasındaki yerlerini sağlamlaştırırken, akıllara Kanada bankalarının olası bir dünya krizine karşı tamamen bağışıklık kazanıp kazanmadığı sorusunu getirdi.

Kriz kalkanı tescillendi: Çelik zırh testi başarıyla geçti

Fitch’in bu çarpıcı not artırım kararının arkasındaki teknik detaylar, bankaların kriz anlarında kendilerini nasıl bir koruma kalkanına aldığını açıkça ortaya koyuyor. Derecelendirme kuruluşu, özellikle bankaların olası bir sarsıntı durumunda mevduat sahiplerini ve alacaklıları korumak adına oluşturduğu çözüm borç tamponlarının beklenen seviyelerin çok üzerine çıktığını saptadı. 8 Mayıs’ta güncellenen yeni derecelendirme metodolojisi ile birleşen bu güçlü sermaye yapısı, Kanada’nın finansal sisteminin küresel ölçekte en güvenli limanlardan biri olduğunu tescil etmiş oldu. Bu durum, bankaların sadece kendi merkezlerinde değil, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki dev iştiraklerinde de benzer bir güven atmosferi yarattı.

Piyasalarda yeni dengeler: Yatırımcı için rotanın adı Kanada

Piyasalar açısından bakıldığında bu karar, sadece bir prestij artışı olmanın çok ötesinde stratejik bir anlam taşıyor. Bankaların notunun AA+ seviyesine çıkması, bu kurumların uluslararası piyasalarda çok daha düşük maliyetlerle borçlanabilmesinin önünü açarken, güvenli liman arayan küresel sermaye için Kanada bankalarını birincil tercih haline getiriyor. Fitch’in bu hamlesi, diğer ülkelerin bankacılık sistemleri üzerindeki baskıyı artırırken, Kanada’nın ‘Yedi Devler’ olarak bilinen finans kalelerinin küresel arenada ne denli sarsılmaz bir pozisyonda olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Fitch’in radarına giren finans devleri

Fitch Ratings tarafından notu yükseltilen kurumlar, Kanada ekonomisinin yaklaşık %90’ını sırtlayan dev bir yapıdan oluşuyor. Listenin başında yer alan Royal Bank of Canada (RBC) ve Toronto-Dominion Bank (TD) gibi küresel oyuncuların yanı sıra Bank of Montreal (BMO), Bank of Nova Scotia (Scotiabank) ve Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) de bu prestijli not artışından payını aldı. Ayrıca National Bank of Canada ve Desjardins Group’un da dahil olduğu bu yedi dev yapı, finansal güçlerini bir üst seviyeye taşıdı. Not artışının etkisi sadece Kanada sınırları içinde kalmayıp; City National Bank, TD Bank N.A. ve BMO Bank N.A. gibi ABD merkezli iştiraklerin mevduat notlarını da ana bankaların sağladığı bu yeni koruma kalkanı sayesinde yukarı çekti.