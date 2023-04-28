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First Republic Bank için kurtarma planı yapılıyor

ABD'li yetkililer First Republic Bank'ın kurtarılması için acil görüşmelere başladı.

Haber Merkezi
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ABD'li yetkililer zor durumdaki First Republic Bank'ın kurtarılması konusunda acil görüşmeleri koordine etmek için çalışma başlatırken, bankanın danışmanları ile özel sektörün yürüttüğü görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamadı.

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Merkez Bankası (Fed) birkaç gün önce bankanın kurtarılması için finans şirketleri ile görüşmeler yapmaya başladı.

Kaynaklardan biri, hükümetin bankalar ve özel sermaye fonları de dahil olmak üzere müzakere masasına daha çok taraf getirmek üzere konuya dahil olduğunu olduğunu söyledi.

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