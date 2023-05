First Republic Bank, JPMorgan'a devrediliyor

Takip Et

Kaliforniya Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı (DFPI) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ı kapattığını ve varlıklarını JPMorgan Chase & Co'ya satmak için bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bu hamle, ABD'de son iki ayda iflas eden üçüncü büyük banka olan First Republic'in tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Federal Deposit Insurance Corporation'ın (FDIC) yapıtğı açıklamaya göre, First Republic'in tüm mudilerinin artık JPMorgan Chase'in mudileri oldukları için fonlarına tam erişime sahip olacaklarını ekliyor.

ABD'li düzenleyicilerin açıklamalarına göre, JPMorgan, Pazar günü gerçekleştirilen bir müzayedede nihai tekliflerini sunan PNC Financial Services Group ve Citizens Financial Group Inc dahil olmak üzere birkaç ilgili alıcıdan biriydi.

Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı, ancak 13 Nisan itibariyle, First Republic'in toplam mevduatı 103,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bankanın toplam varlıkları ise 229,1 milyar dolar.