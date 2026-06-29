Fitch: ABD'de enflasyon 63 aydır hedefin üzerinde

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, mart ayından bu yana ABD'de enflasyondaki yeniden hızlanmanın, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin uzun süredir aşılmasını yeniden gündeme taşıdığını açıkladı.

Kuruluş, ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun 63 aydır kesintisiz şekilde yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini belirtti. Fitch, bunun 1990'ların başından bu yana görülen en uzun süreli hedef aşımı olduğunu ve Eylül 2006'ya kadar süren 30 aylık dönemin yaklaşık iki katına ulaştığını ifade etti.

Fitch, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bu ayki ilk FOMC basın toplantısında enflasyonun beş yılı aşkın süredir yüzde 2 hedefinin belirgin şekilde üzerinde seyrettiğine dikkat çektiğini hatırlattı. Kuruluşa göre, küresel petrol fiyatlarındaki şok enflasyonun hedefe doğru gerileme sürecini önemli ölçüde sekteye uğrattı.

Yüksek petrol fiyatları küresel enflasyonu yukarı taşıdı

ABD'de TÜFE enflasyonu mayıs ayında yüzde 4,2'ye yükselirken, şubat ayında yüzde 2,4 seviyesindeydi. Aynı dönemde PCE enflasyonu ise yüzde 2,9'dan yüzde 4,1'e çıktı.

Fitch, bu yükselişin temel nedeninin, ABD-İran çatışmasının başlaması ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının Orta Doğu petrol ihracatını ciddi şekilde kısıtlaması sonucu enerji fiyatlarında yaşanan sert artış olduğunu belirtti.

Kuruluş, yüksek petrol fiyatlarının küresel enflasyonu da yukarı taşıdığını kaydetti. Buna göre, euro bölgesinde TÜFE enflasyonu şubat ayındaki yüzde 1,9 seviyesinden mayısta yüzde 3,2'ye, Kanada'da yüzde 1,8'den yüzde 3,2'ye yükseldi.

Gelişmekte olan ülkelerde ise enflasyon Brezilya'da yüzde 3,8'den yüzde 4,7'ye, Hindistan'da yüzde 3,2'den yüzde 3,9'a, Güney Afrika'da yüzde 3'ten yüzde 4,5'e ve Polonya'da yüzde 2,1'den yüzde 3,1'e çıktı.