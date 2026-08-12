Fitch: ABD'de enflasyon verileri Fed'in faiz kararını belirsiz tutuyor

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Fitch Ratings ABD Ekonomisi Başkanı Olu Sonola, temmuz ayı TÜFE verilerinin ardından üst üste ikinci ılımlı enflasyon verisinin normal koşullarda Fed'in faiz artırımı tartışmalarını zayıflatması gerektiğini belirtti. Ancak Sonola, Fed'in tercih ettiği temel enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE'nin haziran ayında %3,3 seviyesinde bulunmasının para politikası görünümünü belirsiz tutmaya devam ettiğini ifade etti.

Fed'in ileriye dönük yönlendirme sunmaması nedeniyle eylül ayı faiz kararının son ana kadar yakın bir karar olarak kalacağını belirten Sonola, hem faiz artışını savunan şahinlerin hem de faizlerin sabit tutulmasını isteyen güvercinlerin verilerde kendi görüşlerini destekleyecek yeterli gerekçe bulabileceğini söyledi.