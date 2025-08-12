Fitch: ABD'de kurumsal borçlarda temerrüt oranı arttı

Yaklaşık 1.200 kurumsal özel kredi borçlusunu izleyen Fitch, ilk çeyrekte %4,5 olan temerrüt oranının ikinci çeyrekte %5,5 olduğunu bildirdi. İlk çeyrekte dört olan temerrüt oranına karşılık ikinci çeyrekte sekiz farklı borçlunun temerrüde düştüğü tespit edildi.

İkinci çeyrekteki sekiz temerrütten dördü "mali açıdan stresli" şirketlerin vade uzatmalarından kaynaklanırken, üç temerrüt faiz ertelemeleri ve ayni ya da nakdi olmayan ödemelerin devreye girmesinden kaynaklandı.

İkinci çeyrekte, özel kredi borçlanmasının çoğunluğunu oluşturan orta ölçekli işletmeler grubu olan ABD orta piyasasının borç ihracında %16'lık bir düşüş yaşandı. Fitch'e göre, ABD orta piyasasının yeni borçlanma hacmi bir yıl önceki 13,7 milyar dolardan ikinci çeyrekte 11,6 milyar dolara düştü.

Fitch Ratings'in özel kredi, şirketler başkanı Lyle Margolis, "Daha küçük, özel ihraççılar, özellikle değişken faizli yapıları göz önüne alındığında, ekonomik dalgalanmalara, GSYİH yavaşlamalarına ve kalıcı yüksek faiz oranlarına karşı özellikle savunmasız kalmaktadır" dedi.