Fitch: ABD’de mali riskleri sürüyor

Fitch Ratings son raporunda, ABD'nin mali görünümünün büyük harcama reformlarının yokluğunda zorlu olmaya devam ettiğini söylüyor. Önümüzdeki yıllarda mali açıkların yüksek kalmasını beklediklerini açıklayan Fitch, Trump yönetiminde önemli ek mali politika değişiklikleri olmasını beklemediklerini açıkladı.

Gelir ve harcama tahminlerinin, gümrük tarifeleri ve Devlet Verimlilik Dairesi (DOGE) ile ilgili tasarruflar konusundaki belirsizliklere tabi olduğu belirtilirken, temel tahminlere göre, genel hükümet (GG) mali açığı, esas olarak öngörülen 160 milyar ABD doları tutarındaki tarife gelirleri de dahil olmak üzere daha yüksek gelir tahsilatı nedeniyle 2024'teki yaklaşık yüzde 8 seviyesinden 2025'te GSYH'nin yüzde 7,1'ine inmesi bekleniyor.

Mayıs ayında Meclis'ten geçen ödenekler ve vergi indirimleri Fitch'in tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu olurken, bu durumun, 2017 TCJA vergi indirimlerinin uzatılması ve daha zayıf ekonomik büyüme ile birleştiğinde, 2026 baz senaryosunda GG açığının GSYH'nin yüzde 7,6'sına çıkacağı iletildi.

Fitch’in Borç Dinamikleri Modelinde borcun GSYH'ye oranının önümüzdeki yıl yüzde 120'ye ulaşacağı ve inatçı büyük açıkların 2029'da yüzde 135'e ulaşacağı öngörülüyor.