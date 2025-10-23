Fitch: ABD'nin Arjantin'e desteği kredi notunda düşüşü önledi

Fitch Ratings, ABD'nin Arjantin piyasalarına verdiği desteğin, kredi notunun düşürülmesini önlediğini ancak notun yükseltilmesi için ülkenin döviz rezervlerini yeniden inşa etmek üzere daha kapsamlı bir plana ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Fitch Ratings yöneticisi Todd Martinez, "ABD'nin güvence desteği, Arjantin'in not düşürülmesini önlemesine yardımcı oldu. Merkez bankası döviz rejimini savunmak için uluslararası rezervlerini kaybetmeye devam etseydi, düşürülme riski artardı" ifadelerini kullandı.

Martinez, bu tür can simitlerinin, "bir hükümetin kendi döviz tamponlarını oluşturmasını sağlamak için daha geniş bir planın parçası olmadığı sürece, not artışı getirmek için yeterli olmadığını" söyledi.