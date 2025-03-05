  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fitch, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdü
Takip Et

Fitch, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdü

Fitch Ratings, Almanya'ya ilişkin orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fitch, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdü
Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in "Almanya'nın Potansiyel Büyümesi Kötüleşiyor" başlıklı analizine göre, ülke ekonomisi bazı büyük şoklar nedeniyle son 5 yılda neredeyse büyüme kaydetmedi.

Fitch Ratings'in değerlendirmesinde, ABD'nin olası gümrük tarifeleri ve Çin ile artan rekabet koşullarının ihracat odaklı Alman ekonomisi için yeni zorluklar oluşturduğuna dikkat çekildi ve bu nedenle orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahmininin düşürüldüğüne vurgu yapıldı.

Ağustos 2023'te yapılan tahminde Almanya'nın 2019-2027 döneminde yüzde 1,1 büyüyeceği öngörülürken yeni analizde, ekonominin 2024-2028 döneminde yüzde 0,6 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Çalışma çağındaki nüfusun azalması ve iş gücü verimliliğindeki zayıflama da Fitch Ratings'in büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesinde etkili oldu.

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttıEuro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de özel sektör istihdamında keskin yavaşlama
ABD'de özel sektör istihdamında keskin yavaşlama
İngiltere'de yeni araç tescilleri 5 aydır geriliyor
İngiltere'de yeni araç tescilleri 5 aydır geriliyor
Trump’ın gümrük vergileri stagflasyon endişesini artırıyor
Trump’ın gümrük vergileri stagflasyon endişesini artırıyor
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları arttı
ABD'de 30 yıllık mortgage faizinde son 5 ayın en hızlı düşüşüQ
ABD'de 30 yıllık mortgage faizinde son 5 ayın en hızlı düşüşü
İngiltere hizmet sektöründe işten çıkarmalar 5 yılın zirvesinde!
İngiltere hizmet sektöründe işten çıkarmalar 5 yılın zirvesinde!