Fitch, Almanya'nın büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in "Almanya'nın Potansiyel Büyümesi Kötüleşiyor" başlıklı analizine göre, ülke ekonomisi bazı büyük şoklar nedeniyle son 5 yılda neredeyse büyüme kaydetmedi.

Fitch Ratings'in değerlendirmesinde, ABD'nin olası gümrük tarifeleri ve Çin ile artan rekabet koşullarının ihracat odaklı Alman ekonomisi için yeni zorluklar oluşturduğuna dikkat çekildi ve bu nedenle orta vadeli potansiyel ekonomik büyüme tahmininin düşürüldüğüne vurgu yapıldı.

Ağustos 2023'te yapılan tahminde Almanya'nın 2019-2027 döneminde yüzde 1,1 büyüyeceği öngörülürken yeni analizde, ekonominin 2024-2028 döneminde yüzde 0,6 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Çalışma çağındaki nüfusun azalması ve iş gücü verimliliğindeki zayıflama da Fitch Ratings'in büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmesinde etkili oldu.