Fitch: Almanya'nın reformları uzun vadede olumlu

Fitch Ratings'e göre, emeklilik ve sağlık sistemine yönelik reformlar kamu maliyesinin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacak. Reform paketi ayrıca iş gücü arzını sınırlı ölçüde destekleyecek ve bazı idari engelleri azaltacak. Ancak Fitch, bu adımların Almanya'nın zayıf orta vadeli büyüme görünümünü belirgin şekilde iyileştirmesini veya rekabet gücüne ilişkin yapısal sorunları tam anlamıyla çözmesini beklemiyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 2 Temmuz'da emeklilik sistemi, vergi politikası, iş gücü piyasası ve bürokrasinin azaltılmasını kapsayan 34 maddelik reform paketini açıklamıştı. Bu adım, nisan ayında sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik reformun ardından geldi.

Fitch, reformların Almanya'nın kredi notu açısından özellikle büyüme ve kamu borcu üzerindeki etkileri nedeniyle önem taşıdığını belirtti. Kuruluş, mayıs ayında Almanya'nın "AAA" kredi notunu ve "Durağan" görünümünü teyit ederken, ülkenin güçlü finansman kapasitesi ve mali disiplin geçmişinin önemli bir mali hareket alanı sağladığını vurgulamıştı.

Bununla birlikte Fitch, genişleyici maliye politikalarının kalıcı bir büyüme artışıyla desteklenmemesi halinde Almanya'nın kredi notu üzerinde baskının artabileceği uyarısında bulundu.