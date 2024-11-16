Fitch, Arjantin'in kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Arjantin'in kredi notunu bir kademe yükseltti.

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "CC"den "CCC"ye çıkarıldı.

Açıklamada, kredi notunun yükseltilmesinin, Fitch'in yetkililerin herhangi bir destek aramadan yaklaşan döviz tahvil ödemelerini yapma becerisine olan güvenini artıran gelişmeleri yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Başarılı bir vergi affı tarafından teşvik edilen dolar girişleri uluslararası rezervleri artırmaya başladı" denildi.

Fitch, ülke ekonomisinde 2024'te yüzde 3,6 daralma ve 2025'te yüzde 3,9 toparlanma öngörüyor.

Fitch, "C" seviyesindeki notlar için görünüm değerlendirmiyor.