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Fitch: Avro Bölgesi büyümesinde toparlanma sinyalleri görülüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avro Bölgesi'nin üçüncü çeyreğinde GSYH'nın yıllık bazda yüzde 0,9 artarak toparlanma sinyalleri verdiğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Fitch: Avro Bölgesi büyümesinde toparlanma sinyalleri görülüyor
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Avro Bölgesi'nde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,9 arttığı, bu oranın 2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana en hızlı yıllık büyüme oranı olduğu belirtildi.

En büyük 4 Avro Bölgesi ekonomisinin ulusal hesap detaylarının henüz yayınlanmadığına işaret edilen açıklamada, "Ancak tüketici harcamaları bazı canlanma belirtileri gösteriyor gibi görünüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tüketim büyümesinin yılın üçüncü çeyreğinde Fransa'da çeyrek bazında yüzde 0,5'e ve İspanya'da yüzde 1,1'e yükseldiği belirtilerek, tüketimin Almanya'da da ikinci çeyrekteki düşüşün ardından üçüncü çeyrekte arttığı kaydedildi.

"Yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor"

Avro Bölgesi'nde manşet enflasyonun yıllık yüzde 2'ye düştüğü ve nominal ücret artışının yıllık yüzde 4'ün üzerinde kaldığı bilgisi verilen açıklamada, bu kombinasyonun reel ücretlerde keskin bir artışla sonuçlandığına işaret edildi.

Açıklamada, "Avro Bölgesi büyümesi, artan reel ücretlerin tüketici harcamalarına daha destekleyici bir zemin oluşturmasıyla yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan, açıklamada, Avro Bölgesi büyümesinin üçüncü çeyrekte ABD'nin çok gerisinde kalmaya devam ettiği vurgulandı.

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