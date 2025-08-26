Fitch: Avrupa bankaları ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı dayanıklı

Fitch, Avrupa bankalarının çoğunun kredi notlarının, yeni ticaret düzenine uyum sağlayan ekonomilerin etkilerini absorbe edebilecek yeterli “not marjına” sahip olduğunu belirtti.

Tarifeler ekonomik büyüme beklentileri üzerinde baskı oluştururken, bu durum Avrupa bankacılık sektörlerinde kârlılık ve varlık kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak son yıllarda artan kârlılık, güçlü varlık kalitesi ve sağlam sermaye yapısı sayesinde bankaların bu baskılara karşı dayanıklı kalmaları bekleniyor.

ABD’nin ticaret politikasının Avrupa bankaları üzerindeki doğrudan etkisi sınırlı. Öte yandan, ekonomik büyüme ve faiz oranları üzerindeki etkilerine bağlı olarak kredi talebi ve varlık kalitesi gibi alanlarda dolaylı etkiler önemli olabilir. Yurt içi odaklı bankaların geleceği ise büyük ölçüde kendi ülkelerindeki ekonomik gidişata bağlı olacak.

Fitch, büyük Avrupa ekonomileri arasında Almanya'nın yeni tarifelerden en olumsuz etkilenecek ülke olacağını öngörüyor. Ancak artan kamu yatırımlarının bu etkinin bir kısmını dengelemesi bekleniyor.