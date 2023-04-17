Fitch: Avrupa'da bankaların konumları güvenli

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'un raporuna göre, Avrupa'nın önde gelen bankaları, yükselen faiz oranları ve zayıflayan yatırımcı güveni nedeniyle ortaya çıkan piyasa oynaklığına karşı iyi bir konumda bulunuyor. Fitch'in son kredi izleme raporunda yer alan 20 büyük bankanın çoğu, güçlü sonuçlarının ardından sağlam temellere sahip ve parasal sıkılaştırmanın artan fonlama maliyetlerini emmesine yardımcı olacak.

Rapora göre, 2022 sonunda, bankaların medyan kredi/mevduat oranı yüzde 94 oldu ve beş yılın tarihi düşük seviyesine yaklaştı. Bankaların likidite pozisyonları da güçlü ve normal iş akışında merkez bankası fonlama hatlarına erişimleri var. Ancak Credit Suisse'deki hızlı fon çıkışları, bankaların piyasa güveni kaybına karşı savunmasız olabileceklerinin bir göstergesi olarak görülebilir.

Fitch'e göre, likidite pozisyonları, bankaların ilgi odağı olmaya devam edecek. Bankaların likidite karşılama oranları 2022 sonunda yüzde 129 ile yüzde 194 arasında değişti ve yüksek kaliteli likit varlıkların toplam varlıklarının en az yüzde 15'ini oluşturduğu tahmin ediliyor.

Bankaların medyan faaliyet kârı/risk ağırlıklı aktif oranı ise 2022'de yüzde 2,1 oldu bununla birlikte kârlılığın 2023'te sağlam kalması bekleniyor. Sorunlu kredi oranları da on yılın en düşük seviyesinde (yüzde 2,2). Sermaye oranları da genellikle hedeflenen seviyelerde veya üzerinde bulunuyor.