Fitch: Avrupa'da dijital bankaların pazar payı yükseliyor

Fitch'e göre, Avrupa'daki dijital bankalar geleneksel bankalardan pazar payı kazanıyor. Ancak bu bankaların iş ve risk profilleri henüz dar kapsamlı ve gelişmeye devam ediyor.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'e göre, rekabetçi fiyatlandırma stratejileri dijital bankaların bu yükselişi sürdürebileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte geleneksel bankalarla rekabetin daha da yoğunlaşacağı, büyük bankaların ölçekleri, istikrarlı fonlama kaynakları ve yerleşik müşteri ilişkileri sayesinde bu değişimin etkilerini sınırlayabileceği de vurgulandı.

Raporda, "Dijital bankalar varlıklar, mevduat ve ödemelerdeki pazar paylarını önemli ölçüde artırmış olsa da, birincil müşteri ilişkileri konusunda geleneksel bankalar hala baskın. Avrupa genelinde dijital bankaların yaygınlığı, tüketici dinamikleri, dijital altyapı ve bankacılık sektörü koşulları nedeniyle farklılık gösteriyor. Pazar payı kazanımlarının ise hız, kullanıcı deneyimi ve fiyatın belirleyici olduğu ürün ve hizmetlerde daha güçlü olması bekleniyor" denildi.

