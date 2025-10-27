Fitch, Avustralya'nın kredi notunu teyit etti
Fitch Ratings, Avustralya'nın Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden İhraççı Temerrüt Notunu (IDR) 'AAA' olarak teyit etti ve görünümü "Durağan" olarak belirledi.
Fitch, Avustralya'nın notunun, ülkenin güçlü kurumları, etkili politika çerçevesi, sağlam orta vadeli büyüme beklentileri ve kişi başına yüksek gelir ile desteklendiğini vurguladı.
Fitch, GSYIH büyümesinin 2024'te %1.1 ile yumuşak bir dönemin ardından 2025'te %1.8'e, 2026'da %2.1'e ve 2027'de %2.4'e hızlanmasını bekliyor.
Fitch, Avustralya'nın potansiyel büyümesini %2.,2 olarak tahmin ediyor.
Fitch, genel hükümet mali açığının Haziran 2026'da sona eren mali yılda (FY26) %2.7'ye, FY25 için tahmini %2.9'dan hafif daralacağını öngördü.
Fitch, genel hükümet borcunun FY26'da GSYH'nın %50.9'unda zirve yapmasını ve FY30'a kadar %50.2'ye gerilemesini bekliyor. Bu, %39.7'lik 'AAA' medyanının üst tarafında yer alıyor.