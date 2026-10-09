Fitch, Avustralya'nın kredi notunu teyit etti
Fitch Ratings, Avustralya'nın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "AAA" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan" olarak korudu.
Fitch, Avustralya'nın kredi notunun güçlü kurumlar, yüksek gelirli ve katma değerli ekonomi, Avustralya dolarının rezerv para statüsü ve ekonomik büyümeye ilişkin olumlu görünümle desteklendiğini belirtti.
Etkin politika yapım sürecinin Kovid-19 salgını öncesinde ekonominin yaklaşık 30 yıl boyunca kesintisiz büyümesini sağladığına işaret eden Fitch, bu yaklaşımın ülke ekonomisinin şoklara karşı direncini desteklemeyi sürdürdüğünü kaydetti.
Kuruluş, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının benzer kredi notuna sahip ülkelerin medyanından yüksek, kamu borçlanma maliyetlerinin de not seviyesi açısından yüksek olduğunu bildirdi. Avustralya'nın yüksek net dış borçlu pozisyonunun da benzer ülkelere kıyasla zayıflık oluşturduğu ifade edildi.